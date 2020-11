Max Verstappen geniet van racen met vader Jos

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Verstappen senior reed onlangs al in een rally- en GT-auto en testte kortgeleden in Portimão een LMP3-bolide uit. Vooralsnog puur als hobby, maar wie weet komt er nog een vervolg.

Aan Max Verstappen in Bahrein de vraag of het nu de beurt is aan hem om zijn vader tips te geven en of de voormalig Formule 1-coureur nog steeds snel is. „Dat zeker”, lacht Verstappen junior. „Natuurlijk verlies je een beetje finesse als je lange tijd niet rijdt, maar ik denk dat het beter en beter gaat. En ik geniet er ook van. Het is mooi om op die manier een dag door te brengen met mijn vader. De rollen zijn nu een beetje omgedraaid. Vroeger bleef hij op dingen hameren als ik iets verkeerd deed. Nu kan ik soms naar hem schreeuwen. Op een goede manier, uiteraard, we lachen erom. Soms zit ik naast hem en rijdt hij en wisselen we later een keer. Mooi om zulke dingen te kunnen doen.”