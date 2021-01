FC Den Bosch verandert snel van standpunt en stopt samenwerking met hoofdtrainer

„Afgelopen dinsdag hebben we Erik laten weten dat we na dit seizoen kiezen voor een nieuwe hoofdtrainer”, verklaart manager voetbalzaken Jan Gösgens op de eigen clubsite. „Daar hebben we bij gezegd dat we dit seizoen mét hem, en zo goed mogelijk, af willen maken. Dat was onze oprechte intentie. De wedstrijd van gisterenavond gaf aanleiding om met elkaar na te praten. In het gesprek, waarbij ook Eriks zaakwaarnemer en Rob Almering aanwezig waren, zijn we gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat het beter is om de samenwerking nu al te beëindigen.”

Opvallend is dat Gösgens voor de wedstrijd met Helmond Sport voor de camera’s van ESPN nog aangaf dat Van der Ven sowieso het seizoen zou afmaken bij FC Den Bosch. „Erik is een superprofessional. We gaan er ook vanuit dat we op z’n tijd eens een keer wat punten gaan pakken, want dat hebben de jongens nodig en Erik van der Ven ook”, stelde hij vast. Na de ruime nederlaag tegen Helmond Sport ontstond er vervolgens toch een andere kijk op de zaak.

FC Den Bosch heeft nog geen vervanger aangesteld voor Van der Ven. Het loopt bij de Brabantse club sowieso allemaal niet op rolletjes. Eerder deze week maakte Den Bosch nog de komst van speler Jeroen Lumu bekend, maar die officiële mededeling bleek iets te voorbarig. Een dag later bleek dat Lumu toch niet van plan is om bij de zwalkende ploeg aan te sluiten. Voorlopig is het dus onrustig in Den Bosch.