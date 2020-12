Nyck de Vries in wolken na Formule 1-debuut in auto Lewis Hamilton: ’Van een andere planeet’

„Het was heel speciaal om mijn F1-debuut te maken”, aldus een uitzinnige De Vries na afloop. „Wat een ongelooflijke auto, echt van een andere planeet.”

De 25-jarige coureur uit Sneek werd vorig jaar kampioen in de Formule 2, maar merkte dinsdag al snel dat een F1-bolide totaal andere koek is. „Je kunt zo laat remmen en zoveel snelheid mee de bochten in nemen. Het was echt een genot om met deze wagen te rijden.”

De Vries is bekend met Mercedes. Voor de Duitse autobouwer is hij sinds dit jaar actief in de Formule E, de elektrische tegenhanger van de Formule 1.

Op het Yas Marina Circuit zette hij uiteindelijk de tweede tijd neer. „Ik ben zeer tevreden over de vooruitgang gedurende de dag”, blikte De Vries terug op zijn 110 rondjes. ,,Ik voelde me zeer comfortabel in de auto, ook dankzij de ondersteuning van het team.”

De uitslag van de testdag, met Nyck de Vries op plek twee. Ⓒ F1

Alleen tweevoudig wereldkampioen (2005 en 2006) Fernando Alonso was sneller dan De Vries. De Spanjaard keert volgend jaar bij Renault terug in de koningsklasse en mocht dinsdag - hoewel hij eigenlijk te ervaren is om deel te nemen aan de test - alvast wennen aan zijn bolide.