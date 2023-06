Premium Het beste van De Telegraaf

’Een overwinning voor de geschiedenisboeken!’ Buitenlandse media: ’Waar gaat dit eindigen voor Max Verstappen?’

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Max Verstappen is dit seizoen niet te houden. Ⓒ ANP/HH

Max Verstappen deed afgelopen zondag in Montréal weer eens waar hij om bekendstaat: geschiedenis schrijven. De 25-jarige Nederlander boekte zijn 41e GP-zege en evenaarde met dat aantal Ayrton Senna. Bovendien was het de 100e zege voor Red Bull Racing. En natuurlijk regent het in de internationale media weer loftuitingen voor de tweevoudig wereldkampioen, die rechtstreeks op zijn derde mondiale triomf lijkt af te stevenen. Al is het seizoen nog lang