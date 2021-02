NEC kiest voor Ted van Leeuwen: ’Terug naar Eredivisie een uitdaging’

Oud-journalist Van Leeuwen, in het verleden werkzaam voor De Gelderlander en Voetbal International, heeft een ruime ervaring als technisch directeur. Die functie vervulde hij eerder bij AGOVV Apeldoorn, Vitesse, Anorthosis Famagusta op Cyprus, FC Valletta op Malta en Esbjerg in Denemarken. Zijn laatste club was FC Twente.

„De club en de stad zijn natuurlijk geen onbekenden voor mij”, aldus Van Leeuwen „NEC terugbrengen naar de Eredivisie is een uitdagend en derhalve prachtig project, dat zich niet beperkt tot het versterken van alleen het eerste elftal. NEC heb ik vroeger als journalist al van dichtbij meegemaakt. Dus ik ken de stad, de cultuur en de club. Ik heb NEC de laatste jaren van afstand bekeken en ik heb vertrouwen in het verhaal van de RvC en directie met betrekking tot de visie naar de toekomst toe.”

Van Leeuwen wil ook aan de lange termijn werken bij NEC. „Ik wil meehelpen het fundament dat er ligt in de academie, scouting en het eerste elftal verder uit te bouwen en met mijn kennis van de laatste jaren met de mensen die er zijn stappen omhoog maken.”

Plannen

De doelstellingen komen overeen met de plannen bij zijn aanstelling als technisch directeur van FC Twente. In Enschede kreeg hij aanvankelijk complimenten voor het samenstellen van een selectie die na de degradatie in één jaar terugkeerde op het hoogste niveau. Die waardering verdween toen Van Leeuwen besloot om kampioenstrainer Marino Pusic te vervangen door zijn protegé Gonzalo Garcia, die geen enkele ervaring als hoofdtrainer had.

Onder Garcia beleefde FC Twente vorig seizoen bij de rentree op het hoogste niveau een goede start, maar kwam al snel de klad erin. Het afbreken van de competitie vanwege de corona-uitbraak kwam het in degradatienood verkerende FC Twente goed uit. Algemeen directeur Paul van der Kraan besloot tot een grote schoonmaak, waarna FC Twente afscheid nam van zowel Van Leeuwen als Garcia.

Van Leeuwen haalde in 22 maanden bij FC Twente maar liefst 25 spelers naar de Grolsch Veste, waarbij hij een voorkeur toonde voor buitenlandse voetballers uit voornamelijk Zuid-Europa. Hoewel het de bedoeling was dat Van Leeuwen met zijn scouting waarde voor de toekomst zou opbouwen, zijn van die twee elftallen alleen Julio Pleguezuelo en Queensy Menig overgebleven.

Genegeerde spelers

Opvolger Jan Streuer moest afgelopen zomer een geheel nieuwe selectie samenstellen met een fors teruggeschroefd budget en het nieuwe FC Twente draait nu mee in de subtop. Door Van Leeuwen en Garcia genegeerde spelers als Wout Brama, Jesse Bosch, Ramiz Zerrouki en Jayden Oosterwolde hebben dit seizoen hun waarde bewezen.