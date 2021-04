Mercedes wil gat met Red Bull dichten door snellere pitstops

„We zijn niet de beste, zo eerlijk moeten we zijn”, zei technisch directeur Andrew Shovlin in een debrief na de Grote Prijs van Emilia Romagna van afgelopen zondag, die Max Verstappen won. Zo duurde de eerste pitstop van Hamilton veel te lang, omdat een van de wielpistolen niet goed werkte.

„We verliezen tijd bij de pitstops en dat is iets waar we al een tijdje op focussen. Zeker op de lange termijn kijken we naar wat we kunnen doen met onze bemanning en onze uitrusting om de pitstop sneller te laten verlopen”, aldus Shovlin.

Gek genoeg maakte Mercedes-coureur Valtteri Bottas tijdens de race op Imola de snelste pitstop van allemaal, namelijk 2,24 seconden. Het was echter voor het eerst in 42 races dat Mercedes de snelste pitstop maakte. Red Bull heeft wat dat betreft een veel betere reputatie. De renstal van Max Verstappen heeft verreweg de beste bandenwisselaars. Vorig seizoen had Red Bull in vijftien van de zeventien races de snelste pitstop. Het team heeft ook het record in handen met 1,87 seconden.

In een nieuwe Formule 1-podcast analyseren oud-coureur Christijan Albers en Telegraaf-verslaggever Erik van Haren de chaotische maar spectaculaire race: