Zaccheroni en Klinsmann vielen tijdens kwartfinale van de ene verbazing in de andere Uitschakeling Oranje dreunt na bij FIFA-coaches: ’De lange bal, dat was het beste van Nederland’

Door Marcel van der Kraan Kopieer naar clipboard

Wout Weghorst maakt vanuit de lucht de aansluitingstreffer tegen Argentinië. De Oranje-spits maakt niet veel later ook de 2-2. Ⓒ Getty Images

De manier waarop het Nederlands elftal uit het toernooi is verdwenen, in een kwartfinale tegen Argentinië die voor een nieuw wereldrecord aan gele kaarten (18 stuks) heeft gezorgd, houdt de gemoederen in Qatar nog steeds bezig. Internationale coaches, deel uitmakend van de technische studiegroep van de FIFA, staan versteld dat Oranje zowel tactisch als mentaal naar andere middelen greep op een WK.