Endy Semeleer bonkt op Glory-deur met masterclass: ’Titel alleen nog even ophalen’

Semeleer sloeg zijn tegenstander Shkodran Veseli twee ronden lang de ring door en maakte de partij uiteindelijk in de derde ronde af met een technische knock-out. De Albanees was daarvoor al drie keer eerder door zijn hoeven gezakt.

Semeleer heeft zijn zinnen gezet op de weltergewichttitel, zo maakte hij na afloop duidelijk. ,,Ik ga zo snel mogelijk naar de top klimmen, die belt wordt voor mij”, aldus de Antilliaan, wetende dat de titel in zijn divisie vacant is. Bovendien is nummer één-contender Hamicha momenteel geblesseerd. Glory hoopt later dit jaar nog twee vechters tegenover elkaar te zetten met als inzet de kampioensgordel. ,,Ik sta er voor open en ben ready, maar het is aan Glory”, sprak Semeleer. „Het liefst vecht ik volgende week nog om de titel. Tegen wie? Lastig. Zelfs mijn trainer weet het niet. Dat betekent eigenlijk dat die titel al bijna van mij is toch? Ik moet hem alleen nog even ophalen.”

Ibrahim El Bouni

Ibrahim El Bouni, in het verleden uitkomend in de K-1 en voor ONE Championship, bevestigde in Alkmaar zijn status als nieuwe, gevaarlijke klant in het lichtzwaargewicht. De Marokkaanse Nederlander, ook wel Mister Cool genoemd, was overduidelijk een maatje te groot voor Badr Ferdaous, die wordt getraind door de legendarische Peter Aerts. El Bouni won op punten.

Tijdens Glory Rivals 3 op 5 november in Amsterdam neemt de Haarlemmer het op tegen Muhammed Balli. Die verloor zaterdag van Clyde Brunswijk, maar de partij tussen hem en El Bouni was op voorhand al vastgelegd.

Enfusion110

Voorafgaand aan Glory Rivals 2 vond in Alkmaar, als opwarmertje, Enfusion110 plaats. Dat evenement werd afgesloten met een partij om de vacante titel in het zwaargewicht. Het gevecht liep uit op een verhitte aangelegenheid. Martin Terpstra stak het lont in het kruit door na de tweede ronde na de bel nog een stoot uit te delen aan zijn tegenstander Nidal Bchiri. Die gaf de Nederlander daarop een duw in de rug. Het voorval kostte Bchiri de kop, zo leek het. De Marokkaan verloor zijn focus en liep al snel in de derde ronde tegen twee rake stoten op. Na de laatste stond hij niet meer op, waarna Terpstra de kampioensgordel om zijn middel kreeg gehangen.

Muhammed Simsek sloeg in Alkmaar terug met een indrukwekkende overwinning. De 22-jarige Turkse Nederlander rekende op overtuigende wijze af met Saber Tabi. Met speels gemak werkte hij zijn opponent in de eerste ronde drie keer naar de grond. De talentvolle Simsek, die bekend staat om zijn granieten vuisten, raakte eerder dit jaar in een gevecht om de bantamgewichttitel zijn ongeslagen status kwijt door een knock-out van Matthew Daalman. Zaterdag schreeuwde hij na afloop om een rematch. ,,Die titel is van mij”, aldus Simsek, die op den duur voor One Championship hoopt te vechten, aangezien Glory geen bantamgewichtdivisie (tot 61 kilo) heeft.