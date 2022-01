Corona treft Tottenham opnieuw: ’Plan helemaal omgooien’

„We onderzoeken een aantal situaties met betrekking tot corona”, zei Conte. „We leren leven met de situatie. Niet alleen Tottenham, maar alle clubs. We moeten steeds weer de beste oplossing voor het team bedenken. Je hebt een plan in je hoofd zitten en dat moet je dan helemaal omgooien wegens positieve tests. Dat is niet makkelijk.”

Conference League

Tottenham Hotspur had vorige maand in aanloop naar het beslissende duel in de Conference League ook te maken met een corona-uitbraak. De Spurs kwamen niet in actie, waardoor Vitesse (dat wel speelde én won) zich uiteindelijk verzekerde van een plek in de volgende ronde. In de Premier League werden afgelopen maand bijna twintig duels geschrapt omdat clubs te maken hadden met corona-uitbraken.

Tottenham Hotspur en Chelsea treffen elkaar woensdag op Stamford Bridge, het stadion van Chelsea.

