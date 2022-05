Rinus van Kalmthout maakt indruk richting Indy500: op twee na hoogste snelheid ooit

„Ik ben wel heel tevreden. De condities waren goed, dat was natuurlijk wel lekker, maar de wagen lag ook gewoon nagenoeg perfect. Er valt nog wel wat uit te halen voor de sessies van morgen, maar ik kan zeker stellen dat dit een lekker begin is. Een eerste plaats is altijd mooi en om op P1 te staan op de Indianapolis Motor Speedway is heel bijzonder, maar ik moet mijn aandacht wel bij de kwalificatie houden. We zitten bij de eerste twaalf, maar morgen worden de startposities pas duidelijk. Er zijn nog twee sessies te gaan en daarin moet ik foutloos zijn. Als ik dat ben, kan ik meedingen naar de poleposition. Een plaats op de voorste startrij moet sowieso binnen onze mogelijkheden liggen.”

Naar het snelheidsrecord van Luyendyk (ruim 381 kilometer per uur), kijkt Van Kalmthout niet. „Normaliter blijft het record van Arie nog minstens een jaartje staan, want we zitten er ruim drie mijlen vanaf. We kunnen er natuurlijk wel een Nederlandse 1-2 van maken, als ik morgen nog iets harder ga”, aldus de jonge Nederlander, die hoopt de snelheid van Brayton te slechten en tijdens de race zijn twee IndyCar-overwinning ooit te behalen.

Rinus van Kalmthout krijgt een schouderklopje van Arie Luyendyk. Ⓒ Rinus VEEKAY PR

De kwalificatie voor de Indy500 wordt verspreid over meerdere sessies. Tijdens de eerste van zaterdag kwamen alle 33 coureurs in actie. Zondag komen de beste twaalf nog een keer in actie. Dit jaar is er ook een derde heat, waarin de snelste zes coureurs om pole strijden. Tijdens de kwalificatie wordt gekeken naar de gemiddelde snelheid over vier ronden. Van Kalmthout startte de Indy500 eerder als derde en vierde. De 106e editie van de Indy500 wordt 29 mei verreden.