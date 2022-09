Voormalig Noorse topskiër Aksel Lund Svindal heeft teelbalkanker

„Ik voelde een verandering in mijn lichaam, maar wist niet zeker wat het was en besloot een controle te ondergaan”, zo schreef de intussen 39-jarige Svindal, een tweevoudig olympisch kampioen. „Mijn arts stuurde me meteen door naar het ziekenhuis en daar werden de vermoedens bevestigd: teelbalkanker.” Vervolgens werd er geen tijd verloren en volgden bijkomende tests, scans en uiteindelijk ook een operatie. „Na de eerste week wist ik dat de voorspellingen positief waren. Dat heb ik te danken aan het snelle handelen.”

Rijke carrière

Begin 2019 zette Svindal na aanhoudende knieproblemen een punt achter een rijke carrière. De Noor veroverde twee gouden medailles op de Winterspelen. In 2010 won hij in Vancouver de super-G, acht jaar later in Pyeongchang de afdaling. Hij zette ook vijf wereldbekertitels (de reuzenslalom, combiné en tweemaal de afdaling) op zijn palmares en pakte twee eindzeges (2007 en 2009) in de werelbeker. In 2016 kwam hij in Kitzbühel zwaar ten val, waarna het met zijn knie nooit helemaal weer goed kwam.

De voorbije weken en maanden werd bij liefst vier spelers in de Duitse Bundesliga (waaronder drie oud-Eredivisie-spelers) teelbalkanker vastgesteld. Naast Jean-Paul Boëtius (Hertha BSC), overkwam het ook Sébastien Haller (Borussia Dortmund), Timo Baumgartl (Union Berlin) en Boëtius’ Hertha-ploeggenoot Marco Richter.