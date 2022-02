VIDEO Suzanne Schulting viert bronzen medaille met dikke knipoog en dansje

De shorttrackster begon het olympische toernooi met zilver op de 500 meter, achter de Italiaanse Arianna Fontana. Schulting prolongeerde daarna haar olympische titel op de 1000 meter en leidde de Nederlandse vrouwenploeg naar het goud op de aflossing. Ze wilde woensdag dolgraag haar derde gouden plak in Beijing behalen, maar Schulting moest het afleggen de Zuid-Koreaanse Minjeong Choi (eerste) en Fontana (tweede).

Het leidde tot tranen van verdriet bij de kopvrouw van de Nederlandse ploeg. „Ik had zeker op meer gehoopt, ik voelde me supersterk”, zei Schulting. Een dag later kon ze op het grote podium in Peking wel weer lachen.

Met zes keer goud, vijf zilver en vier brons staat TeamNL op de zevende plaats in het medailleklassement.