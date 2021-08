Matthijs Büchli baalt als stekker: ’Dan weet je dat je de klos bent, het was gewoon ruk’

„Het was geen leuke dag en het vrat energie, maar het heeft voor vandaag niets uitgemaakt”, blikte Büchli terug op de dag dat zijn vriendin viel. „Vrijdag ben ik niet in het ziekenhuis en heb ik me goed voor kunnen bereiden. Ik had vandaag ook gewoon de benen, ben nog nooit zo goed geweest. Dat maakt het extra zuur”, klonk het sip uit de mond van de sprinter uit Santpoort.

Het was sowieso niet de dag van Büchli. Zijn eerste heat moest over omdat er twee renners vielen. Bij zijn tweede optreden leek de spurtbom zich te plaatsen voor de kwartfinales, maar greep de jury in.

„Ik had alles erin gelegd, was blij dat ik door was, maar na acht minuten werd ik teruggezet. Onterecht volgens mij. De keirin is altijd een beetje dringen en een beetje klooien. Er zijn een paar duidelijke regels en paar interpretatieregels, maar mijn actie was echt geen reden om me terug te zetten. Ik moest daarna vrijwel meteen weer de baan op voor de herkansing. Dan weet je dat je de klos bent, want het schema was gewoon echt ruk. Tien minuten rust was niet genoeg.”

In die herkansing hielden de Britse titelverdediger Jason Kenny en de Duitser Stefan Bötticher de Nederlander achter zich. Einde toernooi. „Dit is een gemiste kans”, treurde Büchli.