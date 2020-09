Supersonisch tijdritpak moet Tom Dumoulin aan zege helpen

Tom Dumoulin Ⓒ Reuters

CHAMPAGNOLE - Tom Dumoulin zal in een speciaal ontwikkeld tijdritpak proberen de race tegen de klok naar La Planche des Belles Filles te winnen. Ook Wout van Aert legt het traject over 36,2 kilometer af in de supersonische outfit die tot 1,3% tijdwinst kan opleveren, zo’n 35 seconden in 45 minuten, waar Roglic niet kan profiteren van al het onderzoek dat is gedaan.