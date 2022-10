Onwaarschijnlijk snel: Ganna verpulvert record mede dankzij 3D-printer

Premium Wielrennen

Spoedplan Annemiek van Vleuten levert bizarre wereldtitel op

Vanuit het ziekenhuis belde Annemiek van Vleuten woensdag na haar val op de mixed relay direct trainer Louis Delahaije, in de veronderstelling dat haar gouden WK-droom uiteen was gespat. „Het was toen voor haar een feit dat ze kansloos was voor de wereldtitel, of überhaupt kon starten”, memoreert De...