Van de Zandschulp ’met ander gevoel’ naar Wimbledon na controversiele maatregel

„Ik ga er wel met een ander gevoel naartoe, want je speelt toch toernooien om punten te winnen. Ik moet zeggen: het neemt wel iets weg”, aldus Van de Zandschulp (26). „Het is gewoon een verschrikkelijk moeilijke situatie. Er zitten twee kanten aan en het is moeilijk om het goed te doen.”

Van de Zandschulp haalde vorig jaar de tweede ronde op Wimbledon en hij verloor toen van de Italiaan Matteo Berrettini, die uiteindelijk de finale haalde. „Er zijn jongens die vorig jaar heel goed hebben gespeeld en nu niet de kans krijgen hun punten te verdedigen. Je benadeelt in alle situaties wel iemand”, aldus de beste tennisser van Nederland.

Wimbledon nam een beslissing die de tongen flink los heeft gemaakt Ⓒ ANP/HH

Bekijk ook: Grote verdeeldheid in toptennis na verdere devaluatie Wimbledon

Demonstratietoernooi

„Wimbledon heeft het recht om dit te doen. En dan reageert de ATP weer door geen ATP-punten toe te kennen en nu gaat het gerucht weer dat Wimbledon slechts 50 procent van het prijzengeld wil betalen. Zo gaat het een beetje heen en weer.”

Volgens de nummer 29 van de wereld blijft het hier niet bij. „We hebben het nu alleen nog over Engeland, maar ik ben benieuwd wat andere landen gaan doen. Ook voor ons is dat nog een beetje in het duister tasten. Het is vergelijkbaar met de per land wisselende maatregelen met betrekking tot corona in de afgelopen jaren.”

De afgelopen dagen lieten meerdere spelers het woord ’demonstratietoernooi’ vallen en het merendeel van de deelnemers keurt de beslissing van de twee bonden af. „Op dit moment kijk ik niet uit naar Wimbledon”, bekende de Amerikaan John Isner. „Misschien kom ik op zaterdag aan, speel ik mijn wedstrijd op maandag en zie ik wel wat er gebeurt. Onze koers op de tour is de ranking en we spelen om zo hoog mogelijk te komen.”

Minder wereldtoppers

Cameron Norrie, de beste speler van Groot-Brittannië, vreest er zelfs voor dat wereldtoppers zich gaan afmelden voor Wimbledon. „Ik denk dat sommige toppers hun rust gaan pakken en zich gaan klaarmaken voor het hardcourtseizoen. Zeker de spelers die zich niet zo druk maken om het geld”, aldus de nummer 11 van de wereld.

„Het is een verschrikkelijke situatie met de oorlog. Maar voor de tennissers is het moeilijk om niet echt ergens voor te spelen. Het is een soort van demo en dat is moeilijk om te accepteren op het grandslamtoernooi in mijn eigen land.”

Wimbledon begint op maandag 27 juni.