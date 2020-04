Hakim Ziyech: ’Dit doet wel pijn’

Ziyech werd tijdens de transferperiode in de winterstop overgenomen door Chelsea voor een bedrag van 45 miljoen euro. Wel zou de Marokkaanse linkspoot het seizoen afmaken bij Ajax, ware het niet dat de uitbraak van het coronavirus roet in het eten gooide. „Natuurlijk had ik het seizoen liever afgemaakt. Ik denk dat iedereen op een ander eind had gehoopt, maar dat is helaas niet zo ”, zegt Ziyech - die gemengde gevoelens heeft rondom de gehele situatie - op de clubsite van Ajax. „Ik heb al bijna twee tot drie jaar geen rust gehad. Ik verlang iets minder naar voetbal dan de meesten, denk ik.”

De KNVB heeft vrijdagmiddag tijdens een vergadering - over hoe de het betaald voetbal in Nederland afgesloten dient te worden - onder meer besloten dat Ajax als nummer één van de Eredivisie de Champions League ingaat, maar de club wordt geen kampioen. „Dat doet zeker pijn ja”, zegt Ziyech daarover. „Dat zie je ook bij de rest van de jongens. Er wordt ook geen schaal uitgereikt. Ik ga natuurlijk aan het eind van het seizoen weg en ik had het mooi willen afsluiten. Zonde.”

Ziyech is vanaf 1 juli officieel speler van Chelsea. Waar er in Nederland inmiddels duidelijkheid is over de betaald voetbalcompetities, is dat in Engeland wel anders. Er is daar nog altijd geen beslissing gevallen over het al dan niet uitspelen van de Premier League. Een lastige situatie, ook voor Ziyech. „Contact met de trainer is er wel, maar voor hen is het ook nog allemaal onduidelijk wat er gaat gebeuren. Zolang zij daar geen duidelijkheid in krijgen, is het ook niet duidelijk voor mij.”

De middenvelder komt dus niet meer in actie voor Ajax. Ziyech zou nog wel graag afscheid willen nemen van de club, waar hij 165 wedstrijden voor speelde en drie prijzen mee pakte: het kampioenschap, KNVB-beker en Johan Cruijff Schaal. „Maar dat komt er zeker”, belooft Ziyech.