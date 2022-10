Premium Het beste van De Telegraaf

’Kunnen in de toekomst wéér de finale halen’ Swart spreekt duidelijke taal: ’Hebben meer spelers met Ajax-dna nodig’

Door Marcel van der Kraan

De inmiddels 84-jarige Sjaak Swart is nog altijd een voetballiefhebber pur sang. Ⓒ René Bouwman

amsterdam - Ajax werkt woensdag een cruciale return af tegen Liverpool in de eigen Johan Cruijff ArenA. Een partij die Sjaak Swart meer dan een halve eeuw geleden ook al speelde, het werd de beroemde mistwedstrijd die in een 5-1 zege voor Ajax eindigde. Andere tijden, want de hegemonie van de Amsterdammers destijds aan de Europese top lijkt verder weg dan ooit. „Nee”, zegt Swart. „Ajax kan in de toekomst wéér de finale halen, maar dan hebben we wel meer spelers met het Ajax-dna nodig.”