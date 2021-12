Kasper Schmeichel held Leicester City tegen Liverpool

Een kleine week geleden was Liverpool - Leicester City nog een waar spektakelstuk in de League Cup, waarbij de b-ploeg van The Reds na 3-3 en een strafschoppenserie zich plaatste voor de halve finale. Dat spektakel werd niet herhaald. Toch had voor rust Mohammed Salah de bezoekers op voorsprong moeten zetten. Kasper Schmeichel keerde de strafschop echter, waarna de Egyptenaar de rebound op de lat kopte.

Kort na rust sloeg Leicester City wel toe. Ademola Lookman werd helemaal niet opgepakt - ook niet door Van Dijk - en schoot vervolgens raak in de korte hoek. In het restant wist Liverpool het tij niet meer te keren.

Zo heeft de ploeg van Jürgen Klopp nu net als nummer drie Chelsea zes punten achterstand op koploper Manchester City.

Van Dijk speelde zijn 150e wedstrijd voor Liverpool. Hij miste de laatste drie duels na een positieve coronatest. Liverpool hervat de competitie op 2 januari met een uitwedstrijd tegen Chelsea. Vier dagen later wacht een uitduel met Arsenal in de League Cup.