Bijzondere clash tussen broers Jurriën en Dylan Timber tijdens bezoek Ajax aan Curaçao

Het Curaçaose toerismebureau CTB is sinds 2020 sponsor van Ajax en het logo van Curaçao staat op de mouw van de shirts van de club. Het team is zonder trainer Erik ten Hag tussen 17 en 21 mei op het Caribische eiland om onder meer clinics te verzorgen en op 20 mei tegen een selectie van Curaçaose voetballers te spelen.

Het speciale team zal worden geleid door Dean Gorré, voormalig bondscoach van Suriname, en bestaat uit Curaçaose spelers die actief zijn op het eiland zelf en Curaçaoënaars die in andere landen actief zijn, zoals Gervane Kastaneer (PEC Zwolle). Hij sprak ook tijdens de persconferentie en gaf aan dat het eiland zich met de komst van Ajax kan promoten.

De 22-jarige Dylan Timber komt uit voor Jong FC Utrecht. Ⓒ ProShots

Van der Sar zei in de persconferentie ’trots’ te zijn op het partnerschap met Curaçao. „Na een zwaar seizoen ben ik blij dat we het kampioenschap kunnen delen met de bevolking van Curaçao”, aldus Van der Sar. Ajax heeft de kampioenschaal naar het eiland meegenomen.

Timber vond het mooi om op het eiland te zijn „waar mijn ouders vandaan komen.” Normaal gaan hij en zijn broers naar het eiland voor vakantie. „Nu zijn we hier met Ajax voor de bevolking en kinderen van het eiland.”

De komst van Ajax is groot nieuws op het eiland. Voor de clinics met de voetballers is ook veel animo. In totaal kunnen 400 jeugdspelers meedoen en er hebben zich er meer dan 1300 aangemeld. De wedstrijd in het SDK-stadion was dinsdag al bijna volledig uitverkocht. Voor de training van donderdag worden veel mensen verwacht en gelden veiligheidsmaatregelen.

