Barcelona verliest bij Real Madrid en is koppositie kwijt

Vinicius Junior opende twintig minuten voor tijd de score in El Clasico. De linksbuiten werd door Toni Kroos aan de linkerkant van het veld gelanceerd en schoot via Gerard Piqué raak in de korte hoek. Doelman Marc-André ter Stegen was kansloos nadat zijn ploeggenoot de bal van richting veranderde.

Kort daarvoor leek Martin Braithwaite zich tot supersub van Barcelona te gaan ontpoppen. Koud in het veld liftte de ingevallen Deen de bal langs Thibaut Courtois, maar Raphaël Varane werkte de bal uit de doelmond weg. Ook Piqué zelf kreeg nog een aardige kans op 1-1, maar de verdediger kopte over. In blessuretijd besliste invaller Mariano Diaz het duel. Aan de rechterflank ontdeed hij zich van Samuel Umtiti en verschalkte Ter Stegen in de korte hoek.

De Jong speelde de hele wedstrijd voor Barcelona, dat nu weer in de achtervolging moet. Er zijn nog twaalf speelronden te gaan in La Liga.

Bekijk hier de uitslagen en stand in La Liga