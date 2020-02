Steven Berghuis wil het bondscoach Koeman ’moeilijk maken’

Hij levert veel assists en is als vleugelspeler topscorer van zijn team. Sterker zelfs, Berghuis (14 goals) staat slechts een doelpuntje achter op Eredivisie-topscorer Cyriel Dessers (15 goals) van Heracles.

Op de vraag of hij in de grootste vorm van zijn leven verkeert en of dat hem kan helpen aan optredens tijdens het EK straks, blijft Berghuis bescheiden. „De bondscoach was pas hier bij Feyenoord. Ik moet alleen maar zorgen dat ik het hem moeilijk maak. En dat kan ik doen door bij Feyenoord heel goed te presteren. Ik kijk ook niet naar wat anderen doen. Ik zit goed in mijn vel. Het gaat nu goed met ons elftal en met mij.”

Berghuis verwacht een pittige wedstrijd in Eindhoven tegen PSV. „Het zal fifty-fifty zijn. Er is een andere trainer en PSV heeft een andere manier van spelen nu. Maar we gaan wel voor een overwinning daar.”

Volgens Berghuis is de jacht op de landstitel geen verboden onderwerp in de kleedkamer. „Maar de hele groep is er vrij nuchter onder. Het verschil met Ajax is op dit moment nog te groot om het daar over te hebben.”