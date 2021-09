Tallon Griekspoor in New York kansloos tegen Novak Djokovic

Griekspoor hield zich vanaf het begin redelijk staande in het immense Arthur Ashe Stadium, het grootste tennisstadion ter wereld. Met de nodige moeite won hij zijn eerste servicegame, maar twee games later plaatste Djokovic wel een break. De Servische titelfavoriet benutte bij 5-2 zijn tweede setpunt.

In de tweede set was het spelbeeld hetzelfde. Djokovic liep snel uit naar 3-0, maar Griekspoor repareerde zowaar de break achterstand en kwam terug tot 4-3. Djokovic maakte zich ondertussen boos over een luidruchtige toeschouwer en al getergd verhoogde hij zijn niveau.

De derde set ging tot 2-2 gelijk op, maar na een break van Djokovic met een lovegame was het vrij snel gedaan. De drievoudig winnaar van de US Open moest in de zesde game van de derde set nog wel drie breakpoints op een rij wegwerken. Na ruim anderhalf uur maakt hij het af met een ace. Djokovic kwam tot dertien aces, Griekspoor sloeg er vijf.

Een uiterste inspanning van Griekspoor om de bal te halen. Ⓒ AFP

De 25-jarige Griekspoor, die zijn debuut maakte op de US Open, stond voor het eerst in de tweede ronde van een grandslamtoernooi. In aanloop naar het toernooi had hij te maken met visumproblemen, waardoor hij pas op donderdag naar New York kon afreizen.

Griekspoor was de vijfde Nederlander die het opnam tegen Djokovic, een van de beste tennissers aller tijden. Zowel Dennis van Scheppingen als Melle van Gemerden versloeg Djokovic toen de Serviër aan het begin van zijn loopbaan stond, Robin Haase was drie keer kansloos en ook Thiemo de Bakker werd met ruime cijfers door de Serviër verslagen.

Djokovic aast in New York op zijn 21e grandslamtitel, waarmee hij zijn rivalen Rafael Nadal en Roger Federer passeert. Beiden hebben zich afgemeld voor de US Open.

Vrijdag komt Botic van de Zandschulp in actie in het mannentoernooi. Hij neemt het in de derde ronde op tegen de Argentijn Facundo Bagnis.