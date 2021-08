Guus Til blinkt uit bij ruime Europese uitzege Feyenoord

door Marcel van der Kraan

Zelfs in Rusland zullen ze op dit moment met grote ogen de statistieken van de nummer tien bekijken. Want kijk de cijfers van de bij Spartak Moskou gehuurde middenvelder uit zijn eerste seizoen daar even op na: een goaltje voor de winterstop en een goaltje na de winterstop. Het jaar erna gauw verhuurd aan SC Freiburg, maar in tien duels vorig seizoen nul goals.

En dan deze start in Rotterdamse dienst. Het is waarschijnlijk de beste deal van allemaal in de afgelopen twee seizoenen. Waar andere binnengehaalde spelers (Diemers, Teixeira) al weer op zoek zijn naar een nieuwe club omdat ze niet kunnen voldoen aan de verwachtingen, laat Til even zien dat hij nog meer dan Jahanbakhsh met zijn goals de vervanger van de naar Ajax vertrokken Steven Berghuis kan worden.

Onmogelijk tempo

In dit tempo blijven scoren is vanzelfsprekend onmogelijk, anders kan Nederland hem in z’n eentje de complete voorhoede laten vormen voor het olympisch elftal bij de Spelen in Parijs. Wat Til wel laat zien is dat hij de juiste drive heeft en een feilloos gevoel voor positie kiezen. Hij doet in veel opzichten denken aan Jon Dahl Tomasson, die nooit sterallures had maar een ongekend loopvermogen bezat en altijd het net vond voor Feyenoord.

Guus Til wordt bejubeld. Ⓒ ANP/HH

Bij FC Luzern, de club van ex-Feyenoorder Jordy Werhmann (op de bank begonnen omdat hij net terug is van een blessure), hadden ze kunnen weten dat Til meer dan gemiddelde aandacht verdient. De scout die aanwezig was bij het duel met FC Drita (drie goals Til) kan hem onmogelijk over het hoofd hebben gezien. En anders moet Wehrmann toch hebben verteld dat Til in zijn AZ-periode al meer dan twintig keer het net vond in twee seizoenen.

Het is Slot zelf geweest die zich in de zomer sterk maakte voor de komst van Til. De coach van de Rotterdammers lijkt goed te weten wat hij wil en in dat opzicht is het ook sterk dat hij zich hard maakt voor de ontwikkeling van Orkun Kokcu. Het door Feyenoord zelf opgeleide talent moest in de vorige ronde flink wat kritiek slikken, omdat het balverlies aan de ruime kant was.

Goede dingen van ’Orie’

Kokcu wil dag en nacht vooruit spelen en heeft een hekel aan tikkies breed of een pass achteruit. Op het moment dat de resultaten tegenvallen ligt het accent prompt op balverlies, maar Slot heeft als trainer gezien dat zijn jonge Turkse international steun en vertrouwen nodig heeft. ,,Ik heb in de eerste weken genoeg goede dingen gezien van ‘Orie’. Daarom speelde hij ook gewoon tegen FC Luzern’’, aldus Slot.

Til en Kokcu bezitten samen een werklust, die past bij de plannen van Slot. Als Jahanbakhsh daarin ook meegaat, ontstaan er op meerdere aanvallende posities sterke elementen in het elftal van Feyenoord. Dat is hard nodig, omdat het team nog altijd een echte spits mist. Tegen FC Luzern stond Bryan Linssen daar weer geposteerd.

Maar dankzij Til maakte het allemaal niet uit wie er stond. De aanwinst had binnen tien minuten zijn eerste goal al en een half uurtje later prikte hij uit de rebound van een knal van Jahanbakhsh z’n tweede binnen: 0-2. Met een beetje goede wil had Feyenoord die score na rust verdubbeld, maar het bleef bij een treffer. Na gepruts van de Luzern-doelman tikte Sinisterra de eerste Feyenoord-goal van het seizoen die niet gemaakt is door Til binnen.

Volgende tegenstander

De tweekamp waaruit de komende tegenstander Feyenoord, mits het de ruime voorsprong volgende week niet weggeeft, voorkomt is alles behalve beslist. IF Elfsborg slaagde er voor eigen publiek niet in afstand te nemen van FK Velez. Het eerste duel tegen de Bosnische opponent in de derde voorronde van de Conference League eindigde in 1-1.

Elfsborg kwam in Borås na ruim een half uur zelfs op achterstand door een doelpunt van verdediger Slavisa Radovic. Per Frick maakte twee minuten later gelijk. Verder kwamen de Zweden niet. De return is over een week in Mostar.