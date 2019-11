Wie plaatst zich voor EURO 2020?

De volgende landen zijn al zeker van deelname aan het EK: België, Italië, Rusland, Polen, Oekraïne, Spanje, Engeland, Tsjechië, Frankrijk, Turkije, Finland, Zweden, Nederland, Duitsland, Kroatië en Oostenrijk.

Zondag komen groep A, B en H in actie.

Groep A

In groep A is alles al beslist. Engeland en Tsjechië gaan direct naar het EK. Toch moeten de laatste wedstrijden nog gespeeld worden.

Bulgarije - Tsjechië

Kosovo - Engeland

Groep B

In groep B is Oekraïne al zeker van het EK, maar dat geldt nog niet voor Portugal en/of Servië. Ronaldo & co moeten thuis winnen van Luxemburg om zich te plaatsen voor het EK. De Serviërs staat dezelfde klus te wachten, maar dan tegen Oekraïne. Het land van Ajacied Dusan Tadic heeft het echter niet in eigen hand en moet hopen op een stunt van Luxemburg.

Servië - Oekraïne

Luxemburg - Portugal

Groep H

Ook in groep H zijn alle tickets al vergeven. Alleen groepswinst staat nog op het spel. Momenteel heeft Turkije die in handen, maar bij puntenverlies - en winst van Frankrijk - neemt de wereldkampioen de eerste stek over.

Albanië - Frankrijk

Andorra - Turkije

Moldavië - IJsland