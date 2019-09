Cagliari ontsnapt aan straf voor ’apengeluiden’

In de thuiswedstrijd van die club tegen Internazionale, begin september, waren apengeluiden te horen richting spits Romelu Lukaku. Volgens de onderzoekscommissie van de bond zijn geen grenzen overschreden.

Vorig jaar ontsnapte Cagliari ook aan een straf. Toen was Moise Kean van Juventus het doelwit. „Het is 2019 en in plaats van vooruit te gaan, zetten we stappen achteruit. Als spelers moeten we één front vormen en een statement maken om het voetbal schoon en attractief te houden voor iedereen”, zei Lukaku na het duel met Cagliari.