AZ grijpt eerste plaats in groep na zege op Dnipro-1

Vangelis Pavlidis was vlak voor tijd met het hoofd de maker van de cruciale en beslissende 2-1. Door de rechtstreekse plaatsing voor de achtste finales heeft AZ al bijna acht miljoen euro bij elkaar gevoetbald.

Bliksemstart

AZ kende een bliksemstart. De eerste kans van de wedstrijd zat er gelijk in: Jesper Karlsson krulde de bal vanaf de linkerflank met rechts op het hoofd van Jens Odgaard, die de aanval overigens zelf had opgezet en vogelvrij een hoek kon uitzoeken: 1-0.

Het goed georganiseerd spelende Dnipro-1 was allerminst uit het lood geslagen en creëerde in het eerste twintig minuten twee flinke kansen: Ruslan Babenko schoot naast en spits Artem Dovbyk, de sterspeler van de koploper van Oekraïne, kopte van dichtbij recht in de handen van Hobie Verhulst.

Cadeautjes

AZ herpakte zich en kreeg na een half uur via Sam Beukema een dot van een kans om de voorsprong te verdubbelen, nadat een schot van Odgaard via het been van Babenko centimeters over de dwarslat was gescheerd. Karlsson zocht weer eens zijn rechterbeen op en gaf de perfecte voorzet op Beukema. De centrumverdediger liet de bal in de door Dnipro-doelman bezette lange hoek schampen, terwijl de korte hoek helemaal openlag.

Tien minuten later gaf AZ opnieuw een cadeautje weg, een presententje dat echter de gelijkmaker opleverde. Na een voorzet van Yanis Hamache zag Dovbyk tot zijn verbazing dat Hobie Verhulst aan de grond genageld op de doellijn bleef staan, terwijl Milos Kerkez in de rug van de spits bleef hangen. Met buitenkant links blokte de spits van de gasten de 1-1 binnen.

Maxim Dekker in de slag met Artem Dovbyk. Ⓒ ANP

Misser Pavlidis

In de rust besloot Pascal Jansen om de van een enkelblessure herstelde Vangelis Pavlidis een hele helft speeltijd te gunnen en wisselde de Griek voor Maxim Dekker. Nog geen drie minuten in de tweede helft kon Pavlidis de bal simpel in het lege doel schieten, na ongelooflijk gestuntel van de Oekraïners. Dat de doorgaans zo trefzekere aanvaller de bal jammerlijk naast werkte, zal met een gebrek aan wedstrijdritme te maken hebben.

Het was niet de laatste kans die werd gemist door AZ. In een fastbreak in de 57e minuut schoot Karlsson uit een lastige hoek op Walef, waarna de instormende Kerkez hard over poeierde. De 12.387 aanwezigen, waaronder 300 door AZ uitgenodigde Oekraïense vluchtelingen, gingen er nog eens goed voor zitten.

Nachtkaars

De ‘finale’ van de groep dreigde als een nachtkaars uit te gaan, nadat Pavlidis voorlangs schoot. Maar het was dezelfde Griekse aanvaller die in de slotminuut op aangeven van Mayckel Lahdo de wedstrijd besliste. Bijna was er nog de gelijkmaker, maar Verhulst voorkwam op fraaie wijze een eigen doelpunt van Riechedly Bazoer.

