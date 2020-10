Iga Swiatek (19) stunt met titel Roland Garros

Swiatek stond nooit eerder in de eindstrijd van een grandslamtoernooi, of überhaupt in een tennisfinale op WTA-niveau. In tegenstelling tot de Amerikaanse. Kenin won dit jaar nog de Australian Open.

Swiatek had overigens totaal geen last van zenuwen. De Poolse wist Kenin op haar eerste servicebeurt te breken en nam een vroege voorsprong in de eerste set. De bliksemstart van Swiatek werd echter al snel weer de kop ingedrukt door Kenin, die de score bij 3-3 gelijk trok.

Swiatek nam het initiatief weer over en kon bij een 5-3 voorsprong serveren voor de setwinst. Dit keer speelden zenuwen haar wellicht wel parten, aangezien Kenin de game van Swiatek afsnoepte. De eerste set ging uiteindelijk toch naar Swiatek, omdat ze onmiddellijk daarna de service van haar opponente afpakte: 6-4.

De setwinst gaf Swiatek extra energie, al leverde ze in de openingsgame van de tweede set nog wel haar eigen opslagbeurt in. Kenin oogde overigens niet fit tijdens de tweede set en liet zich nog behandelen aan haar bovenbeen. De pas 19-jarige Swiatek liet zich daardoor niet van de wijs brengen, bleef kalm en pakte vervolgens zes games - en dus ook de set en het kampioenschap - op rij.