Verstappen valt direct uit in Spa

De Nederlander kwam in de eerste bocht na slechte start in aanraking met Kimi Raikkonen, later kreeg hij nog een tik van Daniel Ricciardo. Een bocht later vloog hij vanwege de schade aan zijn bolide rechtdoor de bandenstapel in.

De uitvalbeurt van de Red Bull-coureur is vervelend nieuws voor de tienduizenden Nederlanders die naar Spa waren afgereisd om hun held in actie te zien. Vorig jaar eindigde de Limburger als derde in de Belgische Ardennen.

Het was voor Verstappen zijn eerste uitvalbeurt sinds de GP van Hongarije van vorig jaar.

„Mijn reactie bij de start was niet top en toen had ik ook nog wielspin. Dat was niet optimaal”, verklaarde Verstappen zijn matige wegkomen. „Ja, toen was het snel over... Ik denk dat Kimi mij niet meer had verwacht na mijn slechte start.”

De wedstrijdleiding besloot het incident tussen Verstappen en Räikkönen niet verder te onderzoeken, ook al had de Fin schade aan de onderkant van zijn auto en viel hij ver terug in het veld. „Dat maakt toch ook niets meer uit”, zei Verstappen.