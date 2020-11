Duitse bond steunt bondscoach Löw: ’6-0 nederlaag verandert niks’

Spanje vernederde een apathisch Duitsland tot op het bot en plaatste zich voor de finaleronde van de Nations League. Ferran Torres scoorde driemaal. Duitsland incasseerde de grootste nederlaag ooit in een officieel duel.

Inktzwart

Löw is al sinds 2006 bondscoach van Duitsland. Hij leidde zijn ploeg in 2014 naar de wereldtitel, maar staat nu na eens serie van slechts drie overwinningen in de laatste acht duels zwaar onder druk. „Dit was een inktzwarte avond voor ons”, reageerde hij op de wanprestatie van zijn ploeg tegen de Spanjaarden. „Niets lukte, alles ging mis, zowel defensief als offensief. Er was geen organisatie en geen communicatie. Dat is ons fataal geworden, ik heb er verder nog geen verklaring voor.”

Löw beloofde de ontluisterende nederlaag grondig te gaan analyseren. „Na het eerste doelpunt van Spanje bleef er van onze tactiek niets meer over. We liepen doelloos over het veld. Het is onze taak en onze plicht om lering te trekken uit deze totaal mislukte wedstrijd.”

Veel Duitsers snappen niet waarom Löw geroutineerde spelers als Mats Hummels, Thomas Müller en Jerome Boateng niet meer opneemt in zijn nationale ploeg.