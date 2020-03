Feyenoord vernedert NAC en is bekerfinalist

De ploeg van succestrainer Dick Advocaat maakte donderdagavond in de halve eindstrijd thuis gehakt van stuntploeg NAC, uit de eerste divisie. De club uit Breda had in de aanloop naar het treffen met Feyenoord onder meer afgerekend met PSV en AZ, maar in De Kuip werd het elftal van trainer Peter Hyballa ondersteboven gespeeld: 7-1.

In de finale nemen de Rotterdammers het op tegen FC Utrecht, dat Ajax dinsdag in de Galgenwaard versloeg: 2-0. Feyenoord heeft nog een kans op de dubbel. Al moeten in de Eredivisie dan wel Ajax en AZ worden achterhaald. Beide clubs hebben zes punten meer dan het elftal van Advocaat.

Marcos Senesi heeft de score geopend. Ⓒ Hollandse Hoogte

Na een kwartier spelen zette Marcos Senesi De Kuip in vuur en vlam. Op aangeven van Orkun Kokcü kopte de Argentijn knap raak. Vier minuten later was de zaak beslist. Eric Botteghin ging in de mangel bij twee verdedigers van NAC. Scheidsrechter Jochem Kamphuis werd door de VAR naar de kant geroepen en legde de bal op de stip. Steven Berghuis schoot de toegekende penalty er feilloos in.

Halverwege de tweede helft ging het van kwaad tot erger voor de gasten. NAC-doelman Nick Olij had zeeën van tijd bij het uitverdedigen, maar bleef treuzelen. Robert Bozenik kwam als een echte spits inglijden en zorgde voor de marge van drie goals. Weer acht minuten later maakte Ridgeciano Haps een fraaie treffer. Met zijn linkerbeen stiftte hij Feyenoord nog verder de zevende hemel in. Nog voor rust zorgde Berghuis met zijn zwakker geachte rechterbeen stiftend voor de 5-0! ruststand.

De tweede helft begon zowaar met een tegenvaller voor Feyenoord. Goalie Justin Bijlow blunderde opzichtig bij een makkelijk te pareren kopbal van Jan Paul van Hecke. Het was als vanzelfsprekend de eretreffer voor de gasten.

Berghuis de held

In de 51e minuut had Feyenoord het ritme alweer hervonden. Een overtreding op Bozenik leverde een terechte penalty op. Berghuis mocht opnieuw aanleggen vanaf de stip. Het net van het doel begaf welhaast bij de snoeiharde wreeftrap van de Oranje-international. Vijf minuten later kreeg Berghuis een publiekswissel en maakte de man van de wedstrijd een jonge fan blij met zijn shirt.

Berghuis is de man van de wedstrijd. Ⓒ ANP Sport

In de 88e minuut mocht Feyenoord nog een keer aanleggen vanaf de strafschopstip. Luciano Narsingh zorgde met een rake trap voor het slot van een fantastische avond voor Feyenoord en de fans van de club.