Noa Lang dolblij na doelpunt: ’Het waren verschrikkelijke weken’

„Ik ben niet alleen blij met mijn doelpunt, maar eveneens dolblij dat ik weer kan en mag voetballen”, benadrukt Lang op de website van Brugge. „Die twee weken quarantaine waren echt verschrikkelijk voor mij, want ik ben echt wel enkele dagen serieus ziek geweest.”

De buitenspeler benadrukt dat hij nog niet op zijn oude niveau zit en werd uit voorzorg in de tweede helft gewisseld: „Ik mocht pas na anderhalve week weer stilaan wat oefeningetjes beginnen maken, maar dat viel even tegen zeg. Ook nu voel ik dat ik nog verre van 100 procent genezen ben, want na de rust had ik het bij momenten toch vrij zwaar.”

De afwezigheid van de voormalige speler van Ajax werd pijnlijk duidelijk toen Club Brugge zonder Lang niet het verschil kon maken tegen Dynamo Kiev. De komende dagen kan de Nederlander weer naar zijn oude niveau toegroeien. „En hopen dat het tegen Charleroi en Gent alweer een stukje beter gaat zodat we dan weer op volle oorlogssterkte zijn.”

Tegen Zulte Waregem tekende Lang alweer voor zijn dertiende goal dit seizoen voor Brugge. Toch was het voor bondscoach Frank de Boer niet genoeg om hem te selecteren voor Oranje. Lang is wél opgeroepen voor Jong Oranje.