Golfer Clark eert overleden moeder met US Open-winst, zus kirt van ’so much money’

Clark noteerde zondag 70 slagen en kwam daarmee uit op een totaal van 270 (10 onder par). Noord-Ier Rory McIlroy had een slag meer nodig en werd tweede. De Amerikaanse nummer één van de wereld Scottie Scheffler eindigde op de derde plek.

De zege van Clark leek in de slotfase nog even in gevaar te komen, na bogeys op de vijftiende en zestiende hole, maar hij herstelde zich met twee pars op de laatste twee holes. Clark had het verschil gemaakt op de eerste dag. Toen had hij slechts 64 slagen nodig voor zijn ronde.

Bekijk ook: Rory McIlroy neemt ook richting US Open geen blad voor de mond

„Dit is pas mijn tweede overwinning op de PGA Tour. De eerste was onwerkelijk, maar deze ook”, zei Clark, die bij twee eerdere deelnames aan het US Open de ’cut’, de schifting na twee dagen, niet had overleefd. „Al besef ik het nog niet helemaal. Toen ik naar de laatste hole liep, werd ik best emotioneel. Het is een wervelstorm geweest, de afgelopen vijf tot zes weken. Ik ben daarom enorm blij hier te staan.”

De verrassende winnaar droeg de zege op aan zijn moeder, die tien jaar geleden overleed. „Ik voelde dat mijn moeder vandaag over mijn schouder mee keek. Ze kon hier niet bij zijn, maar ik mis je mama. Het voelde alsof het mijn beurt was.”

Prijzengeld

De eindzege in de US Open levert Clark 3,6 miljoen dollar (zo’n 3,3 miljoen euro op), iets dat zijn zus Kristin ook doorhad vlak nadat de toernooiwinst een feit was en ze haar broer in de armen viel.

Bekijk hier de beelden.