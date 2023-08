PSV start met Dest en Lang tegen Rangers

Noa Lang is fit genoeg om terug in de basis te keren, nadat hij tegen Sturm Graz en Vitesse ontbrak door een blessure. Verder speelt Peter Bosz met de verwachte namen, wat betekent dat de nieuwelingen Malik Tillman en Jerdy Schouten nog op de bank beginnen. In vergelijking met de wedstrijd in Arnhem van zaterdag neemt Ismael Saibari de plaats in van Isaac Babadi.

Bij Rangers FC is van de drie ex-Eredivisie-spelers alleen voor Cyriel Dessers een basisplaats weggelegd. Danilo en Sam Lammers beginnen op de bank. Voormalig Fortuna Sittard-speler Todd Cantwell staat ook aan de aftrap.

Opstelling PSV: Benitez; Teze, Ramalho, Boscagli, Dest; Sangaré, Saibari, Veerman; Bakayoko, De Jong, Lang.