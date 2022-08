Bennett wint wederom in Vuelta met dank aan Van Poppel, rood voor Affini

Met Mike Teunissen in het rood en Julius van den Berg in de bollen werd er in Breda om iets voor 13 uur het officiële startschot gegeven voor de laatste Vuelta-etappe van 2022 op Nederlandse bodem. Van den Berg besloot net als een dag eerder voor de aanval te kiezen. Hij kreeg zes renners met zich mee, waaronder de Belgen Thomas De Gendt en Jan Bakelants.

Het was lang een gezapige etappe op de Nederlandse wegen met als enige opvallende koersfeit het uitvallen van Michael Woods. De Canadees viel al vroeg in de koers op zijn gezicht en liep daarbij een hersenschudding op.

Van den Berg tegen De Gendt

Op zestig kilometer van de meet werd er weer volop gesprint voor een bergpunt. Van den Berg had dit keer vooral last van De Gendt en Pau Miquel, die zaterdag ook al meezat. Van den Berg moest zijn meerdere erkennen in De Gendt, maar doordat hij als nummer twee doorkwam, mag hij ook dinsdag in Spanje al leider in het bergklassement vertrekken.

Het zevental hield ondertussen nooit echt rekening met een succesvolle vlucht. De ploegen Alpecin (Merlier) en Trek (Pedersen) controleerden de wedstrijd. Uiteindelijk grepen zij de leiders op een kleine vijftien kilometer van de streep even na de eveneens door De Gendt gewonnen tussensprint.

In aanloop naar de sprint in Breda nam Teunissen afscheid van zijn rode trui. Hij liet net zoals Robert Gesink lopen, zodat een ploeggenoot de leiderstrui kon overnemen. In de sprint kwam wederom Danny van Poppel geweldig tot zijn recht als lead-out. Zijn Ierse ploeggenoot Sam Bennett sprintte daardoor naar zijn tweede etappezege op een rij.

Affini kwam van de Jumbo-renners als eerste over de streep en werd zodoende de nieuwe rodetruidrager. De Italiaan was vrijdag een van de belangrijkste krachten tijdens de ploegentijdrit en mag dinsdag tijdens de eerste etappe in Spanje genieten van zijn dagje in het rood.