Groepstrainingen brengen hervatting Premier League dichterbij

De clubs kunnen in fase 2 van het zogenoemde ’Terug in Training-protocol’ weer in groepsverband trainen. Ook het maken van tackles is toegestaan, al moet nauw contact geminimaliseerd worden. Tot op heden was het alleen toegestaan om in kleine groepen te trainen, zoals in fase 1 is omschreven.

Op de trainingslocaties van de clubs gelden nog steeds strenge medische protocollen. Spelers en stafleden zullen de komende periode twee keer per week getest worden op het coronavirus. Vorige week werd bekend dat een aantal spelers besmet bleek, onder wie Watford-speler Adrian Mariappa.

Er moeten in de Premier League nog 92 duels worden gespeeld. Er is nog geen datum bekend voor de hervatting. Er werd gemikt op 12 juni, maar dat lijkt niet haalbaar. Koploper Liverpool, dat vorige week woensdag de training weer oppikte, heeft nog twee zeges nodig voor de landstitel.