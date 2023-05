Ten Hag heeft weinig hoop op Rashford tegen Wolverhampton

Rashford is met 16 doelpunten topscorer van United in de Premier League. Ten Hag kan wel weer een beroep doen op Raphaël Varane. United verloor de laatste twee duels met West Ham United (1-0) en Brighton & Hove Albion (1-0). De club staat nog wel vierde in de Premier League, een positie die aan het einde van het seizoen een ticket voor de Champions League oplevert.

Liverpool heeft nog maar een punt minder dan United. Virgil van Dijk en Cody Gakpo hebben met hun ploeg wel een duel meer gespeeld.

Bekijk hier het programma en de stand in de Premier League