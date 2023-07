Emotionele zege Richard Verschoor in Formule 2: ’Ik deed het voor Dilano’

„Het was een heel mooie race, maar om eerlijk te zijn kan ik nu alleen maar aan Dilano denken”, aldus Verschoor, die veel applaus kreeg van het overwegend Nederlandse publiek in Oostenrijk. „Hij was een goede vriend van mij, het lijkt wel alsof het besef nu indaalt. Ik deed het voor Dilano vandaag.”

Minuut stilte bij Formule 1 voor Van 't Hoff

Voor de start van de Formule 1 later op de dag wordt er een minuut stilte in acht genomen voor Van ’t Hoff.

Verschoor reed zelf jarenlang voor Van ’t Hoffs werkgever MP Motorsport. De Nederlandse Formule 2-coureur was zaterdag logischerwijs al zeer aangeslagen. Datzelfde gold voor zijn teamgenoot Juan Manuel Correa, die zelf in 2019 betrokken was bij het dodelijke ongeluk van Anthoine Hubert in de opstapklasse en zelf ook zwaargewond raakte.

Voor Verschoor is het zijn eerste overwinning dit seizoen. In de strijd om het kampioenschap bezet hij nu de vijfde plaats.