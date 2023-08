Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Nederlandse volleyballers winnen eerste oefenduel met België

23.41 uur: De Nederlandse mannen hebben de eerste ’uitzwaaiwedstrijd’ tegen België met 3-2 gewonnen (25-21 23-25 25-27 25-19 15-11). De ploeg van bondscoach Roberto Piazza speelt woensdag in Den Bosch nog een vriendschappelijke wedstrijd tegen België ter voorbereiding op het aankomende EK.

Het EK begint maandag in Noord-Macedonië. De Nederlandse ploeg speelt in Skopje tegen Montenegro, Polen, Tsjechië, Denemarken en Noord-Macedonië.

Manchester United tegen Nottingham en Arsenal zonder Mount

Mason Mount Ⓒ ANP/HH

21.10 uur: Manchester United kan de komende twee duels geen beroep doen op Mason Mount. De middenvelder heeft aan de met 2-0 verloren competitiewedstrijd van afgelopen weekeinde tegen Tottenham Hotspur een blessure overgehouden.

Manchester United meldt dat Mount naar verwachting tot de komende interlandperiode aan de kant staat. Het elftal van trainer Erik ten Hag speelt zaterdag in de Premier League tegen Nottingham Forest en een week later volgt de uitwedstrijd tegen Arsenal, ook in de competitie.

Mount was de eerste twee competitieduels van dit seizoen basisspeler.

Rode kaart Liverpool-middenvelder Mac Allister geseponeerd

20.39 uur: Liverpool heeft de komende wedstrijden toch de beschikking over middenvelder Alexis Mac Allister. De Engelse voetbalbond FA heeft de rode kaart die de Argentijn kreeg in het duel met Bournemouth geseponeerd en zijn schorsing van drie wedstrijden is geschrapt.

Mac Allister werd zaterdag tijdens 3-1 zege op Bournemouth na een klein uur weggestuurd. Hij zou volgens de scheidsrechter een overtreding hebben gemaakt op Ryan Christie. Liverpool was een andere mening toegedaan en ging in beroep. De tuchtcommissie van de FA meende eveneens dat hij onterecht was weggestuurd. Liverpool, dat 4 punten veroverde uit de eerste twee wedstrijden, vervolgt zondag de competitie met een uitwedstrijd bij Newcastle United.

Waerenskjold wint eerste etappe Tour Poitou-Charentes

18.56 uur: Søren Waerenskjold heeft de eerste etappe van de Tour Poitou-Charentes gewonnen. De 23-jarige Noor van Uno-X is tevens de eerste leider in de Franse vierdaagse rittenkoers. De Nederlander Bart Lemmen (Human Powered Health) werd tiende in de openingsrit.

Waerenskjold versloeg na een etappe over 195 kilometer tussen Confolens en Matha de Italiaan Giovanni Lonardi en de Fransman Paul Penhoët in de massasprint.

Voor Waerenskjold was het de vijfde zege van het seizoen. Hij won een rit in de Saudi Tour, de tijdrit van de Baloise Belgium Tour en hij werd Noors kampioen tijdrijden. Vorige week legde hij beslag op de eerste plaats in de openingsrit van de Ronde van Denemarken.

Nederlandse volleybalsters winnen ook vierde wedstrijd op EK

18.28 uur: De Nederlandse vrouwen hebben in Estland ook hun vierde duel op het EK gewonnen. Het team van bondscoach Felix Koslowski versloeg in een spannende wedstrijd Frankrijk met 3-1 (25-23 27-25 21-25 26-24).

Oranje verzekerde zich met de zege van de groepswinst. Het Nederlandse team had de eerdere wedstrijden tegen Spanje, Slowakije en Estland eveneens gewonnen. De ploeg sluit woensdag de groepsfase af met een wedstrijd tegen Finland, waarna het toernooi verdergaat in Italië en België. Nederland speelt de achtste finale in Florence tegen de nummer 4 uit groep B met Italië, Bulgarije, Roemenië, Zwitserland, Bosnië en Herzegovina en Kroatië.

Oranje, dat nog geen set had afgestaan in Estland, begon ook tegen Frankrijk goed. Na een spannende slotfase haalde de nummer 4 van het vorige EK de eerste set met 25-23 binnen. Frankrijk nam ook in de tweede set een aantal keer een voorsprong, maar Nederland draaide de set opnieuw in zijn voordeel om: 27-25.

Ook in de derde set toonde Oranje veerkracht. Frankrijk nam een 15-10 voorsprong, maar met vier punten op rij vond Nederland weer de aansluiting. De Françaises liepen echter opnieuw uit en dit keer gaven ze de voorsprong niet meer uit handen: 21-25.

Feyenoord in besloten oefenwedstrijd ruim langs Willem II

18.01 uur: Feyenoord heeft dinsdag Willem II in een besloten oefenwedstrijd verslagen. De Rotterdammers waren in De Kuip met 3-0 te sterk voor de eerstedivisionist.

Gjivai Zechiël, Marcos Lopez en Ayase Ueda maakten de doelpunten voor Feyenoord, dat komend weekeinde de eerste overwinning in de Eredivisie van dit seizoen hoopt te behalen. Het elftal van trainer Arne Slot, dat tot dusverre gelijkspeelde tegen zowel Fortuna Sittard (0-0) als Sparta Rotterdam (2-2), neemt het zondag in eigen stadion op tegen het gepromoveerde Almere City FC.

Kostas Lamprou verdedigde tegen Willem II het doel van Feyenoord, dat na het geblesseerd wegvallen van eerste keuze Justin Bijlow nog een extra keeper wil aantrekken. Timon Wellenreuther is vooralsnog de vervanger van Bijlow en Lamprou is voorlopig tweede doelman.

Vier Nederlandse beachvolleybalteams naar WK in Mexico

16.36 uur: Nederland neemt met vier teams deel aan het WK beachvolleybal dat van 6 tot en met 15 oktober plaatsvindt in het Mexicaanse Tlaxcala. Bij de vrouwen hebben Katja Stam en Raïsa Schoon zich geplaatst voor de mondiale titelstrijd. Naast hen komen er ook drie Nederlandse mannenteams in actie.

Het gaat om Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen, Matthew Immers en Steven van de Velde en Stefan Boermans en Yorick de Groot.

Stam en Schoon, de nummers zes van de wereldranglijst, zijn als achtste geplaatst op het WK. Brouwer en Meeuwsen zijn het best geplaatste Nederlandse team bij de mannen: zij zijn als tiende geplaatst.

De poule-indelingen voor het WK worden op een later moment bekend. De winnaars van het WK verdienen een ticket voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.

Badmintonners Piek en Tabeling uitgeschakeld op WK

14.42 uur: Badmintonners Selena Piek en Robin Tabeling zijn op het WK in de tweede ronde van het gemengd dubbel uitgeschakeld. Ze verloren van Dejan Ferdinansyah en Gloria Emanuelle Widjaja uit Indonesië: 0-2 (14-21 13-21).

Piek en Tabeling waren vrijgeloot voor de eerste ronde van de mondiale titelstrijd in Kopenhagen. Ze veroverden begin vorige maand nog de Europese titel in het gemengd dubbelspel.

Debora Jille en Cheryl Seinen bereikten de tweede ronde van het vrouwendubbel. Het duo was in de eerste ronde met 21-14, 11-21 en 21-14 te sterk voor Ashwini Bhat en Shikha Gautam uit India.

Gerritse tekent driejarig contract bij SD Worx

14.42 uur: Femke Gerritse wordt de nieuwe ploeggenote van onder meer Lorena Wiebes en Demi Vollering bij SD Worx. De 22-jarige Gerritse heeft een driejarig contract getekend bij de ploeg.

„Voor mij is dit een droomtransfer”, zegt Gerritse over haar overstap. „Het is fantastisch dat ik aan de zijde van Demi Vollering en Lotte Kopecky kan staan, want juist van hen kan ik nog veel leren. Daarbij is het ook een voorrecht om te mogen werken met ploegleidster Anna van der Breggen die enorm veel ervaring heeft.”

Volgens Gerritse kwam het driejarige contract als een positieve verrassing. „Het was voor mij al prachtig dat het beste team uit het vrouwenpeloton interesse in mij had. Dat ze mij een contract tot eind 2026 aanbieden geeft aan dat ze veel vertrouwen in mij hebben.”

„Als renster ben ik best allround’, zegt Gerritse. „Ik kom het beste tot mijn recht op de kortere, explosievere klimmen. Heuvelklassiekers als de Amstel Gold Race, Luik-Bastenaken-Luik maar ook de Strade Bianche moeten mij liggen. In de Tour de France Femmes, maar ook in de Tour of Scandinavia heb ik gezien dat ik op de langere klimmen ook goed uit de voeten kan. Daar hoop ik me de komende jaren verder in te ontwikkelen.”

Sportief manager Danny Stam zegt Gerritse al geruime tijd te volgen. „In diverse wedstrijden waar geklommen moest worden zagen we het talent van Femke om bergop te rijden. We kregen ook goede signalen van diverse rensters uit ons team die met haar gereden hebben. In de aanloop naar de Tour de France Femmes was zij afgelopen zomer met ons mee om enkele ritten te verkennen. Toen merkten we dat ze goed bij ons team past. Wij hebben vertrouwen dat ze nog de nodige stappen kan zetten en hebben haar daarom ook een driejarig contract aangeboden”, aldus Stam.

Wereldkampioen Kévin Mayer twijfelt over deelname WK atletiek

12:47 uur Kévin Mayer weet niet of hij zijn wereldtitel op de tienkamp kan verdedigen. De Fransman kampt met een achillespeesblessure die hij heeft opgelopen tijdens een training.

Mayer doet er alles aan om op tijd fit te zijn. „Maar ik weet niet of het lukt. Ik praat nooit over blessures als de kans groter dan 50 procent is dat ik de tienkamp kan voltooien. Maar dat is nu nog niet het geval”, zei hij.

De tienkamp van de WK atletiek in Boedapest start vrijdag met de 100 meter.

Excelsior moet geblesseerde Lennard Hartjes lang missen

11:58 uur Excelsior kan voorlopig niet over Lennard Hartjes beschikken. De 20-jarige middenvelder is volgens de club vanwege een knieblessure lang uit de roulatie.

Excelsior huurt Hartjes dit seizoen van Feyenoord. Hij raakte al in de eerste competitiewedstrijd tegen NEC geblesseerd en ontbrak daardoor zaterdag tegen Ajax.