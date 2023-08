Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Wereldkampioen Kévin Mayer twijfelt over deelname WK atletiek

12:47 uur Kévin Mayer weet niet of hij zijn wereldtitel op de tienkamp kan verdedigen. De Fransman kampt met een achillespeesblessure die hij heeft opgelopen tijdens een training.

Mayer doet er alles aan om op tijd fit te zijn. „Maar ik weet niet of het lukt. Ik praat nooit over blessures als de kans groter dan 50 procent is dat ik de tienkamp kan voltooien. Maar dat is nu nog niet het geval”, zei hij.

De tienkamp van de WK atletiek in Boedapest start vrijdag met de 100 meter.

Excelsior moet geblesseerde Lennard Hartjes lang missen

11:58 uur Excelsior kan voorlopig niet over Lennard Hartjes beschikken. De 20-jarige middenvelder is volgens de club vanwege een knieblessure lang uit de roulatie.

Excelsior huurt Hartjes dit seizoen van Feyenoord. Hij raakte al in de eerste competitiewedstrijd tegen NEC geblesseerd en ontbrak daardoor zaterdag tegen Ajax.