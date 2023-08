Pep Guardiola op veld verhit in discussie met Erling Haaland: ’We hebben geen probleem’

Te zien is hoe de Spaanse manager de Noorse spits opzoekt nog voor ze bij de spelerstunnel zijn, hem bij zijn arm pakt en hem fel toespreekt. Als Guardiola dan de camera in het oog krijgt, stopt hij en probeert hij de camera weg te duwen, alvorens hij weer achter Haaland aangaat.

„Hij wilde de hele tijd de bal, die moest van hem naar hem toe”, zo verklaart Guardiola bij Sky Sports het onderwerp van de discussie. Volgens de trainer was dat soms te risicovol. „Matteo Kovacic en Rodri verloren beiden de bal. Bernardo Silva had vervolgens gelijk om niet nog eens de pass richting hem te geven.” Haaland was niet blij met de actie van de Portugees, wat hem op de reprimande van zijn manager kwam te staan. „Maar we hebben geen probleem. Hij heeft twee keer gescoord en is erg blij.”

Haaland erkende dat Guardiola hem op zijn kop had gegeven, maar stelt ook dat dat hoort bij het proces dat hij doormaakt. „Iedereen ziet dat ik mijn spel aan het ontwikkelen ben. Het is een plezier om met Pep samen te werken. Ik weet niet of er iemand beter is voor een jonge speler, want ik ben nog jong, vergeet dat niet. Ik moet gewoon genieten en presteren op het veld.”

Tekst gaat verder onder de tweet.

De Bruyne

Waar Haaland weer scoorde, raakte Kevin De Bruyne bij Manchester City weer geblesseerd. „Hij zei tegen me dat het hetzelfde probleem is als tijdens de Champions League-finale”, vertelt Guardiola. „Hij was daarvan goed hersteld, maar nu zijn we hem waarschijnlijk weer een tijdje kwijt.”