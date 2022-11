Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

O'Neale leidt Nets in NBA in laatste seconde langs Trail Blazers

Royce O'Neale heeft de basketballers van Brooklyn Nets in de NBA in de laatste seconde een zege op het sterke Portland Trail Blazers bezorgd: 109-107. O'Neale kwam daardoor in het Moda Center in Portland uit op een triple-double, oftewel tien of meer punten, assists en rebounds.

O'Neale besliste het duel met nog 0,7 seconde op de klok met een lay-up, kort nadat sterspeler Kevin Durant van grote afstand had gemist. Met nog een paar tellen op de klok had Jusuf Nurkic de stand, met een driepunter, op 107-107 gebracht.

Matchwinner O'Neale kwam tot 11 punten, 11 assists en 10 rebounds. Hij had vier ploeggenoten die meer punten voor hun rekening namen. Durant was met 35 punten de topschutter van de avond. Durant werd in het derde kwart de negentiende speler in de NBA die in zijn loopbaan minimaal 26.000 punten heeft gemaakt.

Brooklyn Nets staat op een teleurstellende elfde plaats in de Eastern Conference. Van de eerste zestien duels werden er slechts zeven gewonnen.

Portland Trail Blazers is de koploper van de Western Conference, met tien overwinningen en vijf nederlagen.