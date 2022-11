Sport Kort: O’Sullivan krijgt historische nederlaag aan de broek

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Geen Sparta-fans welkom tijdens oefenduel tegen Twente

19.24 uur: Bij het oefenduel volgende maand tussen Sparta en FC Twente in Enschede mogen geen Sparta-supporters aanwezig zijn. De driehoek van gemeente, justitie en politie heeft dat besloten, meldt de club uit Rotterdam.

Aanleiding voor het besluit zijn de gebeurtenissen van vorige week vrijdag bij de competitiewedstrijd tussen beide clubs. Bij het Kasteel in Rotterdam misdroeg een groep Twente-supporters zich. Zo werd er onder meer een hek gesloopt.

Sparta zegt het besluit van Enschede te betreuren, maar wil sowieso de oefenwedstrijd spelen omdat het elftal vanwege verbouwingen deze winter niet in het eigen stadion kan spelen. Daarnaast is met de autoriteiten in Rotterdam besloten dat de eerstvolgende keer dat Twente op bezoek komt er strengere maatregelen gelden voor supporters. Zo wordt de capaciteit van het uitvak aangepast en zal er ook minder bier geschonken worden. "Het is een beslissing die Sparta niet graag neemt, maar helaas wel noodzakelijk is om veilig en gastvrij voetbal, ook voor én met de supporters van de tegenpartij, te kunnen aanbieden."

Twente en Sparta staan op plek 5 en 6 van de Eredivisie. De wedstrijd vorige week eindigde in een gelijkspel (1-1). Op zaterdag 10 december staat het oefenduel op het programma.

17.58 uur: Ronnie O’Sullivan heeft een even unieke als mogelijk historische nederlaag geleden in de kwartfinale van het UK Championship. Tegen de in Engeland wonende Chinees Ding Junhui werd The Rocket met maar liefst 6-0 - een onvervalste whitewash - naar huis gestuurd. The Rocket wist geen moment in zijn spel te komen en maakte enkele fouten die door Ding onmiddellijk werden afgestraft.

Ding, die na een lange periode van afwezigheid weer terug is in het snookercircuit, was zeer tevreden over zijn optreden. O’Sullivan wist zeven keer in zijn carrière dit prestigieuze toernooi te winnen.

Basketbalploeg VS moet plek 1 wereldranglijst afstaan aan Spanje

16.33 uur: De basketballers van de Spaanse nationale ploeg hebben geschiedenis geschreven. Ze staan op de eerste plaats van de wereldranglijst. Dat betekent dat voor het eerst sinds de telling in 2010 begon de Verenigde Staten de lijst niet aanvoeren.

De internationale basketbalbond FIBA meldt dat Spanje van plek 2 naar plek 1 is gestegen door de afgelopen jaren sterke resultaten te noteren. Zo veroverde Spanje in 2019 de wereldtitel en werd het dit jaar Europees kampioen. Op de Olympische Spelen in Tokio haalde de Spaanse ploeg de kwartfinales. Oranje moest het deze maand nog afleggen tegen Spanje in de kwalificatie voor het WK volgend jaar.

De VS werden weliswaar olympisch kampioen, maar gingen er op het WK in de kwartfinales uit en eindigden derde op de AmeriCup 2022. Spanje gaat nu aan kop met 758.6 punten in de ranking. De VS staan op 757.5 punten. Oranje staat op plek 46 met 285.3 punten.

AZ tevergeefs in beroep tegen schorsing De Wit

15.12 uur: AZ-middenvelder Dani de Wit blijft voor drie duels geschorst, waarvan één voorwaardelijk. De Alkmaarse club is tevergeefs tegen de straf in beroep gegaan bij de commissie van beroep betaald voetbal van de KNVB.

De nummer 10 van AZ werd eind vorige maand tegen FC Volendam al na een kwartier met rood van het veld gestuurd na een tackle op de benen van Robert Mühren. De Wit (24) ontbrak onlangs in de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk en mist ook de volgende competitiewedstrijd van AZ, thuis tegen Vitesse.

Storck derde trainer van het seizoen bij voetbalclub Kortrijk

11.37 uur: Bernd Storck is benoemd tot nieuwe hoofdtrainer van de Belgische voetbalclub Kortrijk. De 59-jarige Duitser is al de derde trainer van het seizoen bij de nummer 17 van de Jupiler Pro League.

Karim Belhocine begon het seizoen als hoofdcoach in Kortrijk, maar hij werd al snel vervangen door Adnan Custovic. Afgelopen maandag werd Custovic ook alweer ontslagen.

Storck werd op zijn beurt bijna een maand geleden ontslagen door Eupen, dat twee plekken hoger staat dan Kortrijk, dat pas drie overwinningen heeft geboekt in zeventien duels. Seraing is de hekkensluiter met 1 punt minder dan Storcks nieuwe ploeg.

Fortuna neemt per direct afscheid van oud-Feyenoorder Bassett

10.42 uur: Fortuna Sittard heeft per direct afscheid genomen van oud-Feyenoorder Cole Bassett. De gehuurde middenvelder keert terug naar zijn club in de Verenigde Staten, Colorado Rapids.

„In verband met het geringe aantal speelminuten is gebruikgemaakt van de clausule in de huurovereenkomst, waarbij de Amerikaan tussentijds kon worden teruggehaald door zijn oorspronkelijke werkgever. De verbintenis eindigt zodoende op 31 december en in onderling overleg is besloten om Bassett alvast te laten terugkeren naar Amerika”, meldt Fortuna Sittard.

De Limburgse club nam de 21-jarige Bassett in de zomer over van Feyenoord, waar zijn bijdrage in de eerste maanden ook beperkt was gebleven. De Rotterdammers huurden hem sinds januari en hadden een optie tot koop op hem bedongen.

Fortuna Sittard staat twaalfde in de Eredivisie.

O’Neale leidt Nets in NBA in laatste seconde langs Trail Blazers

Royce O’Neale heeft de basketballers van Brooklyn Nets in de NBA in de laatste seconde een zege op het sterke Portland Trail Blazers bezorgd: 109-107. O’Neale kwam daardoor in het Moda Center in Portland uit op een triple-double, oftewel tien of meer punten, assists en rebounds.

O’Neale besliste het duel met nog 0,7 seconde op de klok met een lay-up, kort nadat sterspeler Kevin Durant van grote afstand had gemist. Met nog een paar tellen op de klok had Jusuf Nurkic de stand, met een driepunter, op 107-107 gebracht.

Matchwinner O’Neale kwam tot 11 punten, 11 assists en 10 rebounds. Hij had vier ploeggenoten die meer punten voor hun rekening namen. Durant was met 35 punten de topschutter van de avond. Durant werd in het derde kwart de negentiende speler in de NBA die in zijn loopbaan minimaal 26.000 punten heeft gemaakt.

Brooklyn Nets staat op een teleurstellende elfde plaats in de Eastern Conference. Van de eerste zestien duels werden er slechts zeven gewonnen.

Portland Trail Blazers is de koploper van de Western Conference, met tien overwinningen en vijf nederlagen.