Premium Het beste van De Telegraaf

Zwaargewichtkampioen extra getergd door conflicten met UFC en oude trainer Francis Ngannou klaar om te knallen na trainingen met Rico Verhoeven

Door Lars van Soest Kopieer naar clipboard

Francis Ngannou en Rico Verhoeven tijdens een training bij Xtreme Couture MMA in Las Vegas. Ⓒ Instagram

AMSTERDAM - UFC-kampioen Francis Ngannou verdedigt zaterdag voor de eerste keer zijn zwaargewichttitel. De 35-jarige Kameroener, volgens wetenschappers de hardst slaande man op aarde, riep in aanloop naar zijn partij tegen de Fransman Ciryl Gane de hulp in van Rico Verhoeven. Het laat zien het The Baddest Man on the Planet menens is. Door enkele conflicten is hij sowieso extra geprikkeld om te winnen.