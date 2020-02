Van Beek na half jaar terug op bank Feyenoord

Feyenoord hoopt tegen de Limburgers de zevende achtereenvolgende overwinning in de competitie te behalen en daarmee de druk op nummer 2 AZ op te voeren. Spits Nicolai Jørgensen ontbreekt met een teenblessure. Luis Sinisterra, die de Deen zondag in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle (3-4) in de basis verving, is er ook niet bij. Sinisterra liep in Zwolle een zware knieblessure op en staat minimaal tot het einde van het seizoen aan de kant.

Robert Bozenik start tegen Fortuna in de punt van de aanval. De 20-jarige Slowaak, in de winterstop overgekomen van MSK Zilina, maakte tegen Zwolle als invaller het winnende doelpunt.

Trainer Dick Advocaat kan naast Jørgensen en Sinisterra ook nog niet beschikken over middenvelder Oguzhan Özyakup en verdediger Eric Botteghin. Edgar Ié vervangt Botteghin opnieuw.

Rechts in de verdediging krijgt Rick Karsdorp de voorkeur boven Lutsharel Geertruida.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Karsdorp, Ié, Senesi en Malacia; Toornstra, Fer en Kökcü; Berghuis, Bozenik en Larsson.