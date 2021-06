Onzekerheid rondom olympische tennisploeg

Bij de vrouwen is de situatie helder. Kiki Bertens is de enige die hoog genoeg staat op de wereldranglijst om mee te mogen doen aan het enkelspel. Tijdens het olympische toernooi (dat mogelijk het laatste zal zijn in haar profloopbaan) speelt ze ook samen met Demi Schuurs in het dubbelspel.

Geen enkele Nederlandse man staat hoog genoeg op de wereldranglijst voor deelname aan het enkelspel, maar er zijn wel vier gegadigden voor het dubbelspel. Lang was onduidelijk wie met wie voor de medailles wilde gaan in Tokio. Sinds Wesley Koolhof (ranking 13) en Jean-Julien Rojer (ranking 27) als vast koppel op de ATP-tour spelen, is het voornemen dat ook te doen in Tokio. De kans is groot dat zij met hun gecombineerde ranking de schifting overleven, maar dat is afhankelijk van andere inschrijvingen. Nog moeilijker wordt het voor Matwé Middelkoop (ranking 34) en Robin Haase (ranking 43). Na volgende week dinsdag, als alle inschrijvingen binnen zijn, komt er uitsluitsel. In een veel later stadium volgt duidelijkheid over Nederlandse deelname aan het gemengd dubbelspel.