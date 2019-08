Leeuwinnen sluiten 2019 af in Eindhoven en Arnhem

De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman speelt op dinsdag 8 oktober in het stadion van PSV tegen Rusland. Een maand later, op dinsdag 12 november, is Slovenië de tegenstander in de Gelredome van Vitesse. Beide wedstrijden beginnen om 20.00 uur en zijn onderdeel van de EK-kwalificatiereeks.

De verliezend finalist van het laatste WK begint de weg die moet leiden naar het EK van 2020 in Engeland op 30 augustus in Tallinn tegen Estland. Vier dagen later speelt Oranje in het Abe Lenstra-stadion van sc Heerenveen tegen Turkije. Op 4 oktober staat de uitwedstrijd tegen Slovenië op het programma.

De Leeuwinnen gaan daarna voor de derde keer naar Eindhoven. De vorige twee bezoekjes aan het Philips Stadion leverden steeds een bezoekersrecord op. Vorig jaar zagen 30.328 toeschouwers hoe Oranje met 7-0 van Noord-Ierland won, begin juni kwamen 30.640 mensen af op de 'uitzwaaiwedstrijd' voor het WK tegen Australië (3-0).