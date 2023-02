Djokovic schrijft zich in voor Indian Wells, maar komt hij Amerika in?

Novak Djokovic deed in 2019 voor het laatst mee in Indian Wells. Ⓒ ANP/HH

Novak Djokovic heeft zich ingeschreven voor het masterstoernooi van Indian Wells, maar de kans dat de nummer 1 van de wereld kan meedoen is heel klein. De Serviër, die in januari de Australian Open won en daarmee zijn 22e grandslamtitel veroverde, is niet gevaccineerd tegen corona, terwijl een inenting nog altijd verplicht is om de Verenigde Staten binnen te komen.