Luka Modrić wil met Kroatië Nations League in Nederland winnen

De 37-jarige Modrić heeft zijn zinnen gezet op de finaleronde van de Nations League, die volgend jaar van 14 tot en met 18 juni in Nederland wordt afgewerkt. Kroatië strijdt daar met het Nederlands elftal, Italië en Spanje om de titel.

Modrić verloor vier jaar geleden met Kroatië van Frankrijk (4-2) in de finale van het WK in Rusland. „En nu zijn we derde geworden”, zei de speler van Real Madrid. „We zijn geen verrassing meer, we doen met de beste ploegen mee. We wilden wereldkampioen worden, maar dat is helaas niet gelukt. Maar ik denk dat we trots mogen zijn.”

Bekijk ook: Dankzij wereldgoals pakt Kroatië ten koste van Marokko brons

Kroatië verloor van Argentinië in de halve finale van het WK (3-0).