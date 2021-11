Sport Kort: Lucinda Brand ook in Besançon oppermachtig

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Eli Iserbyt boekt vijfde wereldbekerzege

16:30 uur De Belgische veldrijder Eli Iserbyt heeft de wereldbekercross van Besançon gewonnen. De leider in het klassement had het in de Franse modder alleen te stellen met zijn landgenoot Toon Aerts. Die gleed in de voorlaatste ronde onderuit waarna Iserbyt zijn vijfde wereldbekerzege van het seizoen kon boeken.

Aerts bereikte 10 seconden na de winnaar van Pauwels Sauzen - Bingoal de finish. Achter het tweetal volgde de Nederlandse belofte Pim Ronhaar op 1.44 minuut als derde. Corné van Kessel was op de vijfde plaats de tweede Nederlander.

Volgende week volgt in Antwerpen de negende wereldbekercross.

Lucinda Brand ook in Besançon oppermachtig

14:40 uur Veldrijdster Lucinda Brand heeft in het Franse Besançon op overtuigende wijze de achtste cross om de wereldbeker gewonnen. Voor de wereldkampioene van Baloise Trek Lions was het haar derde zege in de competitie over in totaal zestien wedstrijden. De Rotterdamse heeft ook de leiding in het klassement.

Brand won zaterdag ook al een cross in Kortrijk om de X2O-Trofee. Haar zege in Besançon deed denken aan de manier waarop ze vorige week in Merksplas een overwinning boekte in de Superprestige. Ook nu reed ze vrijwel van start tot finish alleen voorop. De Canadese Maghalie Rochette verraste met de tweede plaats. De 28-jarige Rochette won twee jaar geleden al eens een wereldbekercross. Dat was haar enige podiumplaats in de mondiale competitie tot nu toe. De Texelse Denise Betsema finishte als derde.

Verdediger Ramos debuteert voor PSG

12:52 uur Sergio Ramos maakt zondag zijn langverwachte debuut voor Paris Saint-Germain. De verdediger verschijnt aan de aftrap van het uitduel met Saint-Étienne.

Ramos verruilde Real Madrid aan het einde van het vorige seizoen voor PSG. Maar vanwege blessures moest hij zijn debuut steeds uitstellen. Ramos debuteerde afgelopen week al in de selectie van PSG. Maar de Spanjaard mocht niet invallen tegen Manchester City in de Champions League.

Georginio Wijnaldum ontbreekt bij PSG. Hij kampt met een knieblessure.

Michael Korrel grijpt naast medailles in Abu Dhabi

12:10 uur Michael Korrel heeft geen medaille overgehouden aan de Grand Slam van Abu Dhabi. De Nederlander verloor in de tweede ronde van de Rus Matvej Kanikovski en moest vervolgens in de herkansing zijn meerdere erkennen in de Belg Toma Nikiforov.

Sanne Vermeer pakte zaterdag zilver in de klasse tot 63 kilogram. De 23-jarige Friezin moest het in de finale afleggen tegen de Britse Lucy Renshall. De Nederlandse kwam met een waza-ari voor te staan, maar verloor alsnog in de golden score.

Vermeer pakte dit jaar bij alle toernooien waaraan ze meedeed een medaille. Op zowel de EK in Lissabon als de WK in Boedapest veroverde ze brons. Vermeer ontbrak afgelopen zomer op de Olympische Spelen. Juul Franssen mocht Nederland vertegenwoordigen in de klasse tot 63 kilogram. De 31-jarige Limburgse greep in Tokio net naast een medaille.

Concurrent van Jeffrey Herlings breekt been

10.07 uur: De Franse motorcrosser Romain Febvre is hard gevallen tijdens de supercross van Parijs. Volgens diverse media heeft hij een kuit- en scheenbeen gebroken.

De 29-jarige Febvre wacht een operatie. Hij eindigde dit seizoen in de MXGP-klasse als tweede, achter Jeffrey Herlings. Febvre slaagde er in 2015 wel in de wereldtitel te veroveren. Op 20 februari staat in het Engelse Matterley Basin de eerste race van het nieuwe seizoen in de MXGP-klasse op de agenda.

Achtste plaats voor snowboarder Glenn de Blois in China

09.37 uur: Snowboarder Glenn de Blois is als achtste geëindigd in de eerste wereldbekerwedstrijd op het onderdeel cross van het seizoen. Hij kwam als laatste over de streep in de troostfinale van de wedstrijd in het Chinese Secret Garden.

De Blois maakte kennis met het parcours waar over twee maanden om olympische medailles wordt gestreden. Hij zorgde eind januari in Italië voor een primeur door als eerste Nederlander een wereldbekerwedstrijd te winnen op het onderdeel cross. De Blois plaatste zich daarmee ook direct voor de Olympische Spelen van begin volgend jaar in Peking.

Devin Booker leidt Phoenix Suns naar zestiende zege op rij in NBA

09.23 uur: Devin Booker heeft de basketballers van Phoenix Suns aan de zestiende zege op rij in de NBA geholpen. Hij maakte maar liefst 30 punten in het gewonnen duel met Brooklyn Nets (113-107).

Kevin Durant kon de Nets met 39 punten niet aan succes helpen. Phoenix Suns vierde de zeventiende zege van dit seizoen en staat samen met Golden State Warriors bovenaan in de Western Conference. Beide ploegen strijden dinsdag in een onderling duel om de koppositie.

Nederlandse golfers houden hoofd koel in Afrikaanse paniek

08.01 uur: Terwijl heel wat golfers proberen om Zuid-Afrika zo snel mogelijk te ontvluchten, hebben de Nederlanders Darius van Driel, Daan Huizing en Lars van Meijel besloten nog zeker een week te blijven. „Het is chaos. We weten niet wat ons te wachten staat als we teruggaan naar Nederland, dus daarom blijven we maar”, zegt Van Driel. „Alles gaat hier door alsof er niets aan de hand is, dat maakt al die paniek eigenlijk ook zo raar.”

Het bericht dat in het zuiden van Afrika een nieuwe, vermoedelijk besmettelijkere variant van het coronavirus is vastgesteld, zorgde voor een chaotisch einde van het Joburg Open. Heel wat golfers pakten vrijdag al hun spullen en namen het eerste vliegtuig terug naar huis. „Het leek wel een kettingreactie. Eerst kwam het bericht dat er een nieuwe virusvariant was opgedoken. Toen heel wat landen besloten hun luchtruim te sluiten, raakte iedereen in paniek. Heel wat jongens wilden meteen weg.”

Het toernooi werd met een dag ingekort, maar de derde en laatste ronde kon zaterdag vanwege het slechte weer ook niet worden gespeeld. De Europese Tour regelde voor de overgebleven golfers een chartervlucht naar Dubai. „Ik had me daar eerst voor opgegeven”, zegt de 32-jarige Van Driel. „Maar vanaf Dubai had je het zelf moeten uitzoeken. En de prijs was zo hoog dat ik net zo goed rechtstreeks naar Amsterdam had kunnen vliegen. Maar ja, die vlucht was al weg. Ik heb naar andere vluchten gekeken, maar die zijn er vrijwel niet of je moet belachelijke bedragen betalen. Daarom dacht ik: ik kan net zo goed hier blijven.”

Huizing en Van Meijel besloten hetzelfde te doen. „We zitten gelukkig in een ’bubbel’ en hebben niet zoveel contact met anderen”, aldus Van Meijel. „Je merkt hier niets van paniek.” Van Driel beaamt dat. „In het hotel waar wij zitten, was vrijdag een kinderfeestje. En nu is er beneden een huwelijksfeest aan de gang, we voelen de bass door de vloer heen. De rest van de wereld is in paniek, maar in Zuid-Afrika lijkt het alsof er niets aan de hand is.”

Het trio doet komende week mee aan het South African Open in Sun City en gaat daarna alsnog proberen terug naar eigen land te komen. „Ik ben golfer geworden omdat ik het spel heel leuk vind”, aldus Van Driel. „Als ik naar huis ga, kan ik alleen trainen. Dan speel ik liever een toernooi, daar word ik beter van. Het is hier bovendien lekker weer. Ik heb mijn ticket omgeboekt en ga nu een week eerder terug dan gepland. Mits KLM gewoon blijft vliegen. Zo niet, dan hoop ik dat de regering ons komt ophalen. En anders vieren we maar kerst in Zuid-Afrika.”